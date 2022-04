CARNAVAL DE CHOLET Cholet, 30 avril 2022, Cholet.

CARNAVAL DE CHOLET Cholet

2022-04-30 – 2022-04-30

Cholet Maine-et-Loire

Chaque année, près de 100 000 spectateurs assistent au Carnaval de Cholet. Sans doute un des plus surprenants et des plus anciens d’Europe.

Entre le défilé de jour et le défilé de nuit, de nombreux rendez-vous sont programmés : feu d’artifice, animations musicales, carnaval des enfants, carnaval de l’âge d’or, course cycliste, fête foraine…

Retrouvez tout le programme sur cholet.fr/carnaval

choletevenements@choletevenements.fr +33 2 41 62 28 09

Cholet

