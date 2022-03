Carnaval de Cherbourg-en-Cotentin – Les Vikings Cherbourg-en-Cotentin, 14 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Carnaval de Cherbourg-en-Cotentin – Les Vikings Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-14 – 2022-04-17

Cherbourg-en-Cotentin Manche

C’est en septembre 2020 que l’association du Carnaval des Cosnards naît.

Son but est de relancer le Carnaval de Cherbourg-en-Cotentin en mélangeant tradition et modernité. Elle décide de créer un carnaval participatif avec des acteurs 100% locaux. La 1ère édition aura lieu du 14 au 17 avril 2022.

4 jours de festivités !

Jeudi 14 : carnaval des lycéens

Vendredi 15 : carnaval des enfants

Samedi 16 : concert et animation de rue

Dimanche 17 : défilé, confrérie et feu d’artifice

Programme complet sur le site internet : https://carnaval-cherbourg.fr/

Cherbourg-en-Cotentin

