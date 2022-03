Carnaval de Cherbourg-en-Cotentin > Carnaval des lycéens Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche Le jeudi donne place au carnaval lycéens!

14h30 Carnaval Lycéens place Jacques HEBERT

15h30 Départ du défilé lycéens place Jacques HEBERT

18h00-20h00 Lancés de couleurs Plage verte

18h30-20h00 batucada par Pagomélé Village carnaval

20h00-23h00 Concert du Summer Teen’s Break Plage verte

0h00-5h00 Soirée Carnaval Hope Club

