Carnaval de Cherbourg-en-Cotentin > Carnaval des enfants Cherbourg-en-Cotentin, 15 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

2022-04-15 – 2022-04-15

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Carnaval pour les enfants et bal des grands

12h30 Démo de danse par « Tant qu’on danse » Village carnaval

12h00-16h00 Chasse aux trésors Rues piétonnes

13h15 Concours de déguisement Village carnaval

14h00 Le bal Mandarine Village carnaval

15h00 Défilé des enfants Rues piétonnes

15h45 Lancé de confettis Village carnaval

16h00 Majorettes Les Sirènes de Tollevast Village carnaval

16h30 Goûter et spectacle magie et ventriloque Village carnaval

19h00 Ouverture de la salle La Cité de la Mer

20h00-1h00 Grande Soirée La Cité de la Mer (Voir programmation)

0h00-6h00 Soirée Carnaval Hope Club

Programme complet sur le site internet : https://carnaval-cherbourg.fr/

Cherbourg-en-Cotentin

