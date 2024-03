Carnaval de Cherbourg-en-Cotentin 2024 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, mercredi 17 avril 2024.

Carnaval de Cherbourg-en-Cotentin du 17au 21 avril 2024 sur le thème du Sport.

Mercredi 17 avril, Carnaval des centres sociaux.

Jeudi 18 avril, Carnaval des commerçants.

Vendredi 19 avril, Carnaval des écoles, bal et karaoké.

Samedi 20 avril, Marché, bataille de confettis, animations, spectacles de rue.

Dimanche 21 avril, défilé des confréries, jugement et crémation du bonhomme carnaval, Lancer de couleurs, concert, feu d’artifice.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 11:00:00

fin : 2024-04-21 12:00:00

Cherbourg-Octeville Centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie carnavalcherbourgencotentin@gmail.com

