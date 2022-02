Carnaval de Bouliac Salle des fêtes Bouliac Bouliac Catégories d’évènement: Bouliac

Carnaval de Bouliac

Salle des fêtes Bouliac, le samedi 12 mars

Salle des fêtes Bouliac, le samedi 12 mars à 15:00

**15h : Défilé costumé en musique dans les rues de Bouliac** **16h : Boum dans la salle des fêtes et goûter offert** Le défilé costumé dans les rues de la commune aura lieu à partir de 15h, le départ se fera devant la salle des fêtes. S’ensuivra à 16h une boum où les enfants costumés pourront se déhancher dans la salle des fêtes. le goûter sera offert par la municipalité. **Conditions d’accés à la boum sous réserves des annonces gouvernementales qui évoluent régulièrement :** * Passe sanitaire obligatoire pour les enfants entre 12 et 15 ans. * Passe vaccinal obligatoire pour les enfants à partir de 16 ans. [[https://www.ville-bouliac.fr/carnaval-5/](https://www.ville-bouliac.fr/carnaval-5/)](https://www.ville-bouliac.fr/carnaval-5/)

Défilé costumé, boum et goûter offert

