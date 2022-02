Carnaval de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche Catégories d’évènement: Bligny-sur-Ouche

Côte-d'Or

Carnaval de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche, 5 mars 2022, Bligny-sur-Ouche. Carnaval de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche

2022-03-05 – 2022-03-05

Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or Bligny-sur-Ouche L’ association d’animation des Sources de l’Ouche à l’Auxois avec la participation active de plusieurs associations du territoire vous propose un carnaval suivi d’un bal, Rdv à la gare de Bligny à 14h; entrée gratuite. info@belitourisme-animation.com L’ association d’animation des Sources de l’Ouche à l’Auxois avec la participation active de plusieurs associations du territoire vous propose un carnaval suivi d’un bal, Rdv à la gare de Bligny à 14h; entrée gratuite. Bligny-sur-Ouche

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bligny-sur-Ouche, Côte-d'Or Autres Lieu Bligny-sur-Ouche Adresse Ville Bligny-sur-Ouche lieuville Bligny-sur-Ouche Departement Côte-d'Or

Carnaval de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche 2022-03-05 was last modified: by Carnaval de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche 5 mars 2022 Bligny-sur-Ouche Côte-d'Or

Bligny-sur-Ouche Côte-d'Or