Haute-Garonne Blagnac Dans le flot des carnavaliers, sous les nuées de confettis, le cortège déferlera pour une parade festive. Petits et grands sont bien sûr invités à revêtir des déguisements fait maison ou pas. Pas de thème imposé, chacun vient comme il veut : tout est permis ! Top départ à 15h30 sur l’allée Léon Contie dans le parc des Ramiers. Batucadas, danseuses, artistes de rue vous entraîneront dans des rythmes musicaux exotiques. Vous tendrez l’oreille pour faire honneur à la Musique municipale toujours présente ! Et bien sûr, il y aura monsieur Carnaval, réalisé par les menuisiers municipaux et peint cette année par les artistes du collectif Cisart. Assis sur son trône, il arborera le blason aux armoiries de la ville avant d’être brûlé sur l’esplanade des Ramiers vers 17h. Monsieur Carnaval et son cortège bigarré vont enchanter les rues du centre ancien.

Enfilez vos costumes, ouvrez les mirettes et savourez la balade. Ambiance assurée !

