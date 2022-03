Carnaval de Beutre Maison des habitants de Beutre, 15 avril 2022, Mérignac.

Carnaval de Beutre

Maison des habitants de Beutre, le vendredi 15 avril à 16:00

Vous êtes tous invités au Carnaval de Beutre le vendredi 16 avril à partir de 16h. Top départ au City Stade ! En partenariat avec les écoles maternelle et élémentaire Oscar Auriac, la crèche Pomme d’Api et la Maison de retraite de Pagneau, le Centre de loisirs municipal, le Centre Social et d’Animations de Beutre et les représentants des parents d’élèves. Un projet intergénérationnel qui anime tout le quartier de Beutre avec la participation du Parti Collectif. ### Déroulé du parcours 16h : rendez-vous au City Stade pour la déambulation 16h15 : départ du défilé dans le quartier 16h35 : passage devant le CSAB et la Crèche 16h50 : passage à l’EHPAD 17h15 : arrivée au Chapiteau Jugement des rois du silence et autodafé Poursuite de la fête par un Concert de Rita MACEDO, chanteuse brésilienne et présence d’un food-truck.

Venez nombreux fêter carnaval à Beutre le 15 avril !

Maison des habitants de Beutre 210 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T16:00:00 2022-04-15T18:30:00