Besançon Doubs EUR 0 Ne ratez pas votre carnaval le 16 et 17 avril 2022 ! Votre programme du week-end : Samedi 16 avril : • A partir de 13h30 – Animation Granvelle Dimanche 17 avril : • A partir de 13h30 : – Course de garçon de café • A partir de 14h30 ​ – Grand défilé comitedesfetesdugrandbesancon@gmail.fr +33 6 84 87 73 84 https://www.fetes-besancon.fr/copie-de-course-garcon-de-cafe Ne ratez pas votre carnaval le 16 et 17 avril 2022 ! Votre programme du week-end : Samedi 16 avril : • A partir de 13h30 – Animation Granvelle Dimanche 17 avril : • A partir de 13h30 : – Course de garçon de café • A partir de 14h30 ​ – Grand défilé Besançon

