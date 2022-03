Carnaval de Belfort : Défilé du char du Centenaire Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Carnaval de Belfort : Défilé du char du Centenaire Belfort, 27 mars 2022, Belfort. Carnaval de Belfort : Défilé du char du Centenaire Belfort

2022-03-27 – 2022-03-27

Belfort Territoire-de-Belfort EUR Dans le cadre du carnaval de Belfort, le comité des fêtes de Belfort prépare le char du centenaire qui sera paré des blasons des 101 communes du Territoire de Belfort. +33 3 84 54 98 08 https://www.cdfbelfort.com/ Dans le cadre du carnaval de Belfort, le comité des fêtes de Belfort prépare le char du centenaire qui sera paré des blasons des 101 communes du Territoire de Belfort. Belfort

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Ville Belfort lieuville Belfort Departement Territoire-de-Belfort

Belfort Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

Carnaval de Belfort : Défilé du char du Centenaire Belfort 2022-03-27 was last modified: by Carnaval de Belfort : Défilé du char du Centenaire Belfort Belfort 27 mars 2022 Belfort Territoire de Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort