Carnaval de Bègles De la Tour F, Cité Maurice Thorez à la Place du Bicentenaire en passant par la Poste Bègles, samedi 16 mars 2024.

Carnaval de Bègles À vos marques, prêts, défilez ! Samedi 16 mars, 14h00 De la Tour F, Cité Maurice Thorez à la Place du Bicentenaire en passant par la Poste Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Dès 14 h : Animations au cœur du quartier Maurice Thorez :

Maquillage

Création de médailles en objets de récupération

Création de dossards

Parcours de motricité pour les plus petits

Dès 15 h :

Inscription au concours des Objets Roulants Non Identifiés (O.R.N.I.)

Flashmob avec la Cie Entresols pour échauffer le public avant le top départ.

Vous souhaitez piloter un vélo rigolo dans le défilé ?

Rendez-vous à 14h à Cycles et Manivelles pour un départ commun vers le quartier Maurice Thorez.

16 h – Départ de la parade (allée Jean Ferrat)

Prenez part au défilé décarboné et retrouvez au cœur de la parade :

– la Compagnie Entresols

– la Banda les BoGoss

– l’association Recup’R

– le Service de la continuité éducative (petite enfance et parentalité, maternelles et élémentaires)

– l’association Cycles et Manivelles

– la Gymnastique Volontaire Langevin

– le CAB éveil multisports

– Slowfest

– le Théâtre le Levain

– la BandaM3

À l’arrivée Place du Bicentenaire, découvrez et profitez des animations du village sportif : ramez, lancez, boxez, l’occasion d’essayer toutes ces disciplines en conditions presque réelles. Les sections Ultimate et Boxe de l’Amicale Laïque, Tennis de table, musculation et fitness du CAB et l’Aviron Club Bordeaux Bègles seront là pour vous initier.

– Remise des prix du concours des O.R.N.I par le Conseil Municipal des Jeunes, le Conseil des Sages et le Conseil Municipal.

– Jugement par les lycéens de la section théâtre de l’Amicale Laïque de Monsieur – Madame Carnaval.

– Crémation de Monsieur – Madame Carnaval (réalisée par 1000 m² et des jeunes béglais) par des jeunes béglais et la compagnie Silex.

– Échauffez-vous bien, grâce à DJ VELO et son set sportif !

En amont du Carnaval :

Le cinéma La Lanterne propose une série de séances “sport et cinéma” un dimanche par mois à 18 h

une reproduction du vélo d’André Pailloux sera exposé à Cycles et Manivelles à partir du 1ᵉʳ mars.

Plus d’informations : 05 56 49 95 94

