Carnaval de Bayonne Bayonne, 26 février 2022, Bayonne.

Carnaval de Bayonne Bayonne

2022-02-26 – 2022-02-26

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne

EUR 11h00: Baionan Kantuz sur le thème du carnaval-devant le Musée Basque

11h30 à 13h30: Animations traditionnelles du carnaval dans les rues

15h45: arrivée de San Pantzar avec l’Ours et les Hommes sauvages sur l’esplanade Roland-Barthes.

16h00: départ de la cavalcade de San Pantzar depuis l’espalande Roland-Barthes à travers la ville.

Arrivée et départ: Rue Pelletier

17h30: retour de la Cavalcade- Esplanade Roland Barthes.

17h45: lecture du procès de San Pantzar – Esplanade Roland Barthes.

18h00: Exécution de la sentence, embrasement du bûcher et danse de l’ours et des hommes sauvages.

18h30: Départ de la « carnavalcade » des penas bayonnaises ( depuis la porte d’Espagne jusqu’au petit bayonne) et happy hour

+33 5 59 46 09 00

Bayonne

