Baccarat Meurthe-et-Moselle Baccarat De très nombreux groupes, chars, musiques et associations venus de tout le Grand-Est, des Hauts de France et de Bourgogne animeront les artères de la cité du Cristal sur le thème de la « Liberté ».

Présentations et animations de tous les participants sur podium , à l’issue monsieur Carnaval sera brûlé.

Sur place buvette et petite restauration (suivant les règles sanitaires du moment. tourisme@delunevilleabaccarat.fr +33 3 83 75 13 37 http://www.tourisme-lunevillois.com/ Comité des fêtes

