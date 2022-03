CARNAVAL DE ANIANE Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Aniane Hérault Après le grand carnaval virtuel qui a fait le tour du monde c’est le grand retour du traditionnel Carnaval d’Aniane

Durant de nombreuses années rien n’a eu de prise sur notre carnaval qui s’est toujours tenu quelle que soit la météo mais la crise sanitaire, nous a privé en 2020 et 2021 de cet événement mémorable de notre village. Vous êtes tous acteurs de nos traditions anianaises. Il n’est pas trop tard pour s’investir. Alors venez écrire une nouvelle page de notre carnaval, inventez, innovez, participez, exprimez vos idées et montrez vos talents créatifs. Grâce à l’aide de tous : associations, collectifs, particuliers, le foyer rural pourra relancer cette tradition qui a rythmé pendant des décennies le printemps anianais voici le programme 2022.. samedi 26 mars

en matinée” Les aubades” : assurez-vous d’être présents le samedi matin car les petits d’Aniane viendront vous faire admirer leurs déguisements, chanter des chansons et vous proposer des chouquettes. Il faudra alors ouvrir grand votre porte et les encourager en remplissant leur tirelire. samedi 26 mars a 21h

« branle des chemises” départ salle des fêtes.

En chemise et bonnet blanc, barbouillés de noir à l’aide d’un bouchon de liège brulé, les camisards se retrouvent à la tombée de la nuit avec des lampions balancés au bout d’une perche. Le cortège illuminé s’arrête alors sur toutes les places du village pour danser au son de la fanfare. Le porteur de la grosse lanterne marque la cadence et guide tous les participants jusqu’à la salle des fêtes ou ils pourront danser tard dans la nuit. dimanche 27 mars 15h

carnaval

A vos déguisements

départ place Etienne Sanier, le corso fleuri fait le tour du village emmenés par plusieurs bandas Et les princesses Disney. Après le grand carnaval virtuel qui a fait le tour du monde c’est le grand retour du traditionnel Carnaval d’Aniane

