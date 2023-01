Carnaval d’Auloron Oloron-Sainte-Marie, 4 février 2023, Oloron-Sainte-Marie .

Carnaval d’Auloron

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2023-02-04 – 2023-02-04

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Carnaval d’Auloron, qui marque la fin de la morosité de l’hiver. Les sonnailles viennent réveiller le printemps, sortir l’ours de son hivernation, permettre à la nature de fleurir.

Au programme:

14h: sur la Place Clémenceau, scène théâtralisée, sonnailles et musiques avec l’EMIHB, accueil de Sent Pançard par le Maire et remise des clés et Barricade.

15h : au parvis de la Médiathèque et Villa Bedat, danse des écoles sur le parvis, chants, présentation de la fresque à la Villa Bedat créée dans le cadre des ateliers de la Villa d’Art et d’Histoire.

15h45: au parvis Jéliote, scène théâtralisée : procès de Sent Pançard.

16h30: au jardin public, crémation de l’effigie de Sent Pançard

17h: clôture.

Buvette avec restauration au Jardin Public tenue par les parents d’élèves de la Calandreta.

En cas d’intempéries, repli sous la halle de la Mairie à partir de 14h.

Petits et grands, venez déguisés!

+33 5 59 39 99 99 Mairie d’Oloron Sainte-Marie

Mairie d’Oloron

Oloron-Sainte-Marie

