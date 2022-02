Carnaval dans mon grenier Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Carnaval dans mon grenier Dinan, 26 février 2022, Dinan. Carnaval dans mon grenier Place Duclos Librairie Le Grenier Dinan

2022-02-26 – 2022-02-26 Place Duclos Librairie Le Grenier

Dinan Côtes d’Armor Dinan Séance de lecture pour les 4-7 ans

N’oublie pas ton déguisement !

Gratuit sur inscription contact@librairielegrenier.com +33 2 96 39 59 83 Séance de lecture pour les 4-7 ans

N’oublie pas ton déguisement !

Gratuit sur inscription Place Duclos Librairie Le Grenier Dinan

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Place Duclos Librairie Le Grenier Ville Dinan lieuville Place Duclos Librairie Le Grenier Dinan Departement Côtes d'Armor

Dinan Dinan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Carnaval dans mon grenier Dinan 2022-02-26 was last modified: by Carnaval dans mon grenier Dinan Dinan 26 février 2022 Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d'Armor