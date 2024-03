Carnaval d’Ambert parking de la gare, Ambert (63) Ambert, samedi 6 avril 2024.

Carnaval d’Ambert avec Ping Pong Harmonix Orchestra Samedi 6 avril, 17h00 parking de la gare, Ambert (63)

Début : 2024-04-06T17:00:00+02:00 – 2024-04-06T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T17:00:00+02:00 – 2024-04-06T21:00:00+02:00

CARNAVAL SUBMERSIF à AMBERT (63)

>>> les mondes aquatiques <<<

Vingt mille lieues sous Ambert, il parait qu’on trouve des trésors .Alors oui, un carnaval en Avril, le 6, on vous dit !Une fois n’est pas costume, on écoutera le bruit des bottes de pluie et le chant des sirènes en trinquant à l’eau de mer. Il y aura des batucadas, des bancs de poissons multicolores, des myriades de créatures sous-marines, et pourquoi pas quelques embarcations pour naviguer vers un monde meilleur.Un stand de maquillage et costumes,un bonhomme carnaval, et un feu de joie autour duquel on dansera.**Venez !

PROGRAMME :

16 h : Rendez-vous à la gare d’Ambert // Stand de maquillage et de déguisement – Gauffres

17 h : Départ du cortège // Samba bidon – Batuk’ du coin – Chorales – Surprises

19h : Retour à la gare // Mise à feu du Bonhomme carnaval- Repas cantine solidaire – stand buvette

20h : Bal-Concert // Ping-Pong Harmonix Ochestra (trad électro festif, vielle electrique, gimbarde, beat-box, saxo)

22h : Bal masqué – DJ set

Evenement gratuit

parking de la gare, Ambert (63) Avenue de la Gare

parking de la gare, 63600 Ambert, France Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

