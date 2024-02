Carnaval Coux et Bigaroque-Mouzens, samedi 24 février 2024.

Carnaval Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

C’est CARNAVAL ! Rendez-vous le 24 février à partir de 16h à la salle des fêtes du Coux.

Défilé des enfants accompagnés de la Tracto Parade

Pétassou et son brûlage

Animation DJ

Concours du plus beau micro tracteur

Et à partir de 20h Soirée Paëlla et bal dansant ! Sur réservation au 06 177 58 08 24 / 06 26 75 36 14

Plat-Dessert 22€ pour les adultes et 10€ pour les enfants 12 ans.

Soirée animée par DJs .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Salle des Fêtes

Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Carnaval Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2024-02-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne