Carnaval Commana, 12 mars 2022, Commana.

Carnaval Commana

2022-03-12 – 2022-03-12

Commana Finistère Commana

Défilé costumé, musique, spectacle, animation, brûlage de Mr Karnaval.

15h : Défilé costumé + Konserverie

15h10 : Sérot/Janvier et La GrOove Cie

16h30 : Échasses/Cie Animes tes Rêves

16h25 : Sérot/Janvier et La GrOove Cie

17h : Kat et Fred + Enfants écoles

17h40 : Orkestre eklektik

18h10 : Brûlage Mr Karnaval

+ Sérot/Janvier et La GrOove Cie

18h45 : Biguerniel Coz

Crêpes et buvette.

contact.loisellerie@gmail.com +33 7 86 42 39 94 https://www.facebook.com/pg/Carnaval-de-Commana-1793087054043127/posts/

Défilé costumé, musique, spectacle, animation, brûlage de Mr Karnaval.

15h : Défilé costumé + Konserverie

15h10 : Sérot/Janvier et La GrOove Cie

16h30 : Échasses/Cie Animes tes Rêves

16h25 : Sérot/Janvier et La GrOove Cie

17h : Kat et Fred + Enfants écoles

17h40 : Orkestre eklektik

18h10 : Brûlage Mr Karnaval

+ Sérot/Janvier et La GrOove Cie

18h45 : Biguerniel Coz

Crêpes et buvette.

Commana

dernière mise à jour : 2022-03-03 par