Carnaval Cluny, 5 mars 2022, Cluny.

Carnaval Cluny

2022-03-05 – 2022-03-05

Cluny Saône-et-Loire

Après deux années marquées par la crise sanitaire et l’annulation de nombreuses manifestations, les équipes de la ville se mobilisent pour faire revivre le traditionnel carnaval tant attendu des petits comme des grands. A vos masques et costumes, tous plus incroyables et originaux les uns que les autres.

Rendez-vous à 14h à l’école Danielle Gouze Mitterrand pour un atelier maquillage et masque. Départ du défilé à 15h. Goûter offert à l’issue de la manifestation.

+33 3 85 59 80 83

