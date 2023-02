Carnaval cissacais Cissac-Médoc OT Médoc-Vignoble Cissac-Médoc Catégories d’Évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Carnaval cissacais, 11 mars 2023, Cissac-Médoc OT Médoc-Vignoble Cissac-Médoc. Carnaval cissacais Cissac-Médoc Gironde

2023-03-11 14:00:00 – 2023-03-11 Cissac-Médoc

Gironde Cissac-Médoc EUR 0 La Mairie de Cissac-Médoc vous convie à son carnaval.

Au programme de cette après-midi festive :

– de 14h à 15h, séance de maquillage en salle culturelle

– à partir de 15h, départ du cortège avec défilé des chars

– vers 16h15, un goûter sera proposé en salle des association

– à 17h, la journée se terminera avec le jugement de Monsieur Carnaval dans la salle culturelle. La Mairie de Cissac-Médoc vous convie à son carnaval.

Au programme de cette après-midi festive :

– de 14h à 15h, séance de maquillage en salle culturelle

– à partir de 15h, départ du cortège avec défilé des chars

– vers 16h15, un goûter sera proposé en salle des association

– à 17h, la journée se terminera avec le jugement de Monsieur Carnaval dans la salle culturelle. +33 5 56 59 58 10 Mairie de Cissac-Médoc

Cissac-Médoc

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’Évènement: Cissac-Médoc, Gironde Autres Lieu Cissac-Médoc Adresse Cissac-Médoc Gironde OT Médoc-Vignoble Ville Cissac-Médoc OT Médoc-Vignoble Cissac-Médoc lieuville Cissac-Médoc Departement Gironde

Cissac-Médoc Cissac-Médoc OT Médoc-Vignoble Cissac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cissac-medoc ot medoc-vignoble cissac-medoc/

Carnaval cissacais 2023-03-11 was last modified: by Carnaval cissacais Cissac-Médoc 11 mars 2023 Cissac-Médoc Cissac-Médoc, Gironde Gironde OT Médoc-Vignoble

Cissac-Médoc OT Médoc-Vignoble Cissac-Médoc Gironde