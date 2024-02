Carnaval Rue Antoine Ginoux Châteaurenard, samedi 23 mars 2024.

Carnaval Rue Antoine Ginoux Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Carnaval en centre ville de Châteaurenard.

Carnaval à Châteaurenard !



14h Rendez-vous au Jardin de la Marseillaise et inscription à l’élection des plus beaux déguisements (adultes et enfants).



14h15 Départ des défilés vers le centre-ville.



15h Retour au Jardin de la Marseillaise et goûter

15h30 Election des plus beaux déguisements par le Conseil Municipal des Jeunes.



Et lancement des festivités de printemps. Présentation des événements qui auront lieu d’Avril à Juin. Animations sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23

Rue Antoine Ginoux Jardin de la Marseillaise

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Carnaval Châteaurenard a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence