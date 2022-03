Carnaval Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Carnaval Châteaurenard, 19 mars 2022, Châteaurenard. Carnaval Maison de la Vie Associative 7, rue Antoine Ginoux Châteaurenard

2022-03-19 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-19 Maison de la Vie Associative 7, rue Antoine Ginoux

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Châteaurenard Carnaval à Châteaurenard !

Venez assister au défilé sur le Cours Carnot. Carnaval en centre ville de Châteaurenard. +33 4 90 24 35 35 Carnaval à Châteaurenard !

Venez assister au défilé sur le Cours Carnot. Maison de la Vie Associative 7, rue Antoine Ginoux Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Maison de la Vie Associative 7, rue Antoine Ginoux Ville Châteaurenard lieuville Maison de la Vie Associative 7, rue Antoine Ginoux Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

Carnaval Châteaurenard 2022-03-19 was last modified: by Carnaval Châteaurenard Châteaurenard 19 mars 2022 Bouches-du-Rhône Châteaurenard

Châteaurenard Bouches-du-Rhône