CARNAVAL Cers, samedi 23 mars 2024.

CARNAVAL Cers Hérault

L’amicale de l’école Le Bouscarou vous invite au super Carnaval ! Enfilez votre plus beau déguisement et défilez dans les rues en compagnie d’un groupe de musique. Des animations (offertes) seront également présentes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

Rue de l’Europe

Cers 34420 Hérault Occitanie amicaledesecolescersoises@gmail.com

L’événement CARNAVAL Cers a été mis à jour le 2024-03-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE