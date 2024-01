Carnaval Centre-ville Arles, samedi 17 février 2024.

Carnaval Arles fête carnaval 17 et 18 février Centre-ville

Début : 2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T13:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T14:30:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00

Arles fête Carnaval les 17 et 18 février. Dans les quartiers et les villages les structures et associations s’activent pour ce grand rendez-vous, qui aura pour thème cette année le masque et la Commedia dell’Arte.

Dès le samedi 17 février, la compagnie de théâtre de rue Amata jouera des saynètes de théâtre populaire de 10h à 13h dans les rues du centre ville et invitera le public à sa représentation du dimanche.

Le 18 février, la troupe interprètera Le Triomphe d’Arlequin à partir de 14h30 sur la place de la République, suivi de la grande parade du Carnaval qui prendra le départ à 15h50 devant la Maison de la vie associative, boulevard des Lices, rue Gambetta, rue de la république et final sur la place de la République, avec un goûter offert, concert des fanfares et DJ carnavalesque.

Centre-ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur