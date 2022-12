Carnaval – cavalcade nocturne Rhinau Rhinau Office de tourisme du grand Ried Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rhinau

Carnaval – cavalcade nocturne Rhinau, 4 mars 2023, Rhinau Office de tourisme du grand Ried Rhinau. Carnaval – cavalcade nocturne 31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin

2023-03-04 18:00:00 – 2023-03-04 20:00:00 Rhinau

Bas-Rhin Rhinau La cavalcade est riche en musique et en groupes.

Les chars décorés et illuminés sont de toute beauté.

La soirée se poursuit en un bal carnavalesque à 20h30.

Buvette et petite restauration.

Parking gratuit et surveillé – Borne éthylotest et service de r’accompagnement. La cavalcade à 18h est riche en musique et en groupes. Les chars décorés et illuminés sont de toute beauté. +33 6 81 88 19 22 Rhinau

dernière mise à jour : 2022-12-20 par Office de tourisme du grand Ried

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rhinau Autres Lieu Rhinau Adresse 31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin Office de tourisme du grand Ried Ville Rhinau Office de tourisme du grand Ried Rhinau lieuville Rhinau Departement Bas-Rhin

Rhinau Rhinau Office de tourisme du grand Ried Rhinau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rhinau-office-de-tourisme-du-grand-ried-rhinau/

Carnaval – cavalcade nocturne Rhinau 2023-03-04 was last modified: by Carnaval – cavalcade nocturne Rhinau Rhinau 4 mars 2023 31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin Office de tourisme du grand Ried Rhinau Bas-Rhin Bas-Rhin Rhinau

Rhinau Office de tourisme du grand Ried Rhinau Bas-Rhin