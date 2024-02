Carnaval Castetnau-Camblong, dimanche 10 mars 2024.

Carnaval Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves du RPI Sus/Castetnau-Camblong , vous propose un carnaval durant cet après-midi. Au programme un spectacle musical drôle, dynamique et poétique s’intitulant » Flusht Alors!!! « .

Après le spectacle bataille de confettis, vente de boissons et de gâteaux et stand de maquillage.

N’hésitez pas à vous déguiser!!! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10

salle des fêtes

Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Carnaval Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Béarn des Gaves