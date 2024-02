CARNAVAL Capens, samedi 2 mars 2024.

CARNAVAL Capens Haute-Garonne

L’association de parents d’élèves non élus de l’école de CAPASSO vous invite à leur 10ème anniversaire autour de l’organisation du Carnaval à Capens, le samedi 2 mars à partir de 15h.

Venez passer un après-midi et une soirée de fêtes autour d’un carnaval, d’un goûter et d’une soirée animée.

N’attendez pas. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-02

Rue des Écoles

Capens 31410 Haute-Garonne Occitanie capasso31410@gmail.com

