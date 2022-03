Carnaval Bressuire, 19 mars 2022, Bressuire.

Carnaval Place de l’Hôtel de Ville Mairie Bressuire

2022-03-19 15:00:00 – 2022-03-19 19:30:00 Place de l’Hôtel de Ville Mairie

Bressuire Deux-Sèvres

EUR Retour du Carnaval à Bressuire!

A partir de 15h sur la Place de l’Hôtel de Ville, ateliers maquillages, jeux… et un tourniquet à propulsion parentale!

A 18h, départ du défilé sur le thème du “mouvement” avec les batucadas, le char “l’Oisooo” et les réalisations des enfants des accueils périscolaires, des bénévoles du Centre Socio-Culturel de Bressuire et des élèves du Lycée St-Joseph.

Retour du Carnaval à Bressuire!

A partir de 15h sur la Place de l’Hôtel de Ville, ateliers maquillages, jeux… et un tourniquet à propulsion parentale!

A 18h, départ du défilé sur le thème du “mouvement” avec les batucadas, le char “l’Oisooo” et les réalisations des enfants des accueils périscolaires, des bénévoles du Centre Socio-Culturel de Bressuire et des élèves du Lycée St-Joseph.

+33 5 49 80 49 40

Retour du Carnaval à Bressuire!

A partir de 15h sur la Place de l’Hôtel de Ville, ateliers maquillages, jeux… et un tourniquet à propulsion parentale!

A 18h, départ du défilé sur le thème du “mouvement” avec les batucadas, le char “l’Oisooo” et les réalisations des enfants des accueils périscolaires, des bénévoles du Centre Socio-Culturel de Bressuire et des élèves du Lycée St-Joseph.

non-communiqué

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Bressuire

dernière mise à jour : 2022-03-09 par