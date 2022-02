Carnaval Brasil La Barraca Zem Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Carnaval Brasil La Barraca Zem, 12 mars 2022, Lille. Carnaval Brasil

La Barraca Zem, le samedi 12 mars à 17:30

Retrouvez les tambours et danses endiablées de la Banda BAF. De belles retrouvailles pour les ateliers de musique, danse et capoeira pour grands et petits avec toute l’énergie carnavalesque du collectif. Rendez-vous : **le 12/03/22, de 17h30 à 20h** **À La Barraca Zem** **38, rue d’Anvers** On a très envie de vous retrouver pour fêter le carnaval al’ baraque!

Entrée libre

Le collectif Brasil Afro Funk prend place à la Barraca Zem pour un moment de partage au rythme du Brésil ! La Barraca Zem 38 rue d’Anvers Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T17:30:00 2022-03-12T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu La Barraca Zem Adresse 38 rue d'Anvers Lille Ville Lille lieuville La Barraca Zem Lille Departement Nord

La Barraca Zem Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Carnaval Brasil La Barraca Zem 2022-03-12 was last modified: by Carnaval Brasil La Barraca Zem La Barraca Zem 12 mars 2022 La Barraca Zem Lille lille

Lille Nord