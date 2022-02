Carnaval Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Carnaval Bourg-Saint-Maurice, 28 février 2022, Bourg-Saint-Maurice. Carnaval Salle des Festivals Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

2022-02-28 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-28 19:00:00 19:00:00 Salle des Festivals Arc 2000

Bourg-Saint-Maurice Savoie Bourg-Saint-Maurice Pour un après-ski en musique et en danse avec tes amis et ta famille ! Et en plus, viens déguisé ! c’est le Carnaval ! aca2000@outlook.fr +33 6 50 82 51 36 Salle des Festivals Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Salle des Festivals Arc 2000 Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Salle des Festivals Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice Departement Savoie

Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-saint-maurice/

Carnaval Bourg-Saint-Maurice 2022-02-28 was last modified: by Carnaval Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 28 février 2022 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Bourg-Saint-Maurice Savoie