Bourg-Argental Loire Bourg-Argental Rendez-vous à 16h devant la Maison de Retraite pour le défilé (départ à 16h15) 16h30 : Goûter et séances maquillage par Secret de Beauté (salle J. Estérel)

17h : Spectacle “Le Voyage de Tao”

19h : Traditionnel fougard

Animé par le Sou des Ecoles soudesecoles.bourgargental@laposte.net +33 6 42 31 00 90 Salle Jacques Estérel Place de la Soierie Bourg-Argental

