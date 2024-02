CARNAVAL BOUM DES SUPERS HÉROS avenue du Général de Gaulle Cattenom, samedi 24 février 2024.

Samedi

Avis à tous les enfants l’association le Sou des Écoles vous invite à une boom pour fêter le carnaval. Mettez vos plus beaux costumes pour participer à une après-midi de fête avec de nombreuses animations magicien, tatouage, structure sur ballon et bien sûr un concours de déguisements !

Un goûter et de la petite restauration seront disponibles sur place.Enfants

3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24

avenue du Général de Gaulle Casino Municipal

Cattenom 57570 Moselle Grand Est soudesecoles57@gmail.com

