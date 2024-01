CARNAVAL, BOULÈGUE ! Carcassonne, vendredi 8 mars 2024.

CARNAVAL, BOULÈGUE ! Carcassonne Aude

par le Théâtre des origines

En liaison avec le Carnaval de la Trivalle, à l’initiative de l’Institut d’Estudis Occitans-Aude et du Cercle Occitan del País de Carcassona, le Chapeau Rouge accueille deux spectacles présentés par le Théâtre des Origines !

A 14h30 (séance scolaire) : Le Roi Carnaval et la Vieille Carême

A 18h : Carnaval, boulègue !

Une Conférence Burlesque d’Intérêt Occitan, s’adressant à tous les publics, allie projection, danse, théâtre et musique : deux chercheuses, guidées par le professeur Bufarèl, partent à la recherche des mystères des Carnavals d’ici et d’ailleurs et comptent sur la complicité active du public.

À propos de la séance scolaire (14h30) : Le Roi Carnaval et la Vieille Carême

Spectacle musical et marionnettique, inspiré d’un conte traditionnel catalan. Si du Roi Carnaval naît la fête, la folie et le chaos, la vieille Carême, incarne son opposé à travers le jeûne, la sécurité et le devoir. Un spectacle qui renoue avec les codes de l’imaginaire populaire.

Gratuit sur réservation

.

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08



L’événement CARNAVAL, BOULÈGUE ! Carcassonne a été mis à jour le 2024-01-23 par A.D.T. de l’Aude / OT Carcassonne