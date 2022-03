CARNAVAL Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Catégories d’évènement: Boujan-sur-Libron

Boujan-sur-Libron Hérault Sortez déguisements et confettis !

Rendez vous à l’esplanade pour le départ du cortège vers les arènes où aura lieu le jugement de Monsieur Carnaval.

A 16h Boum sous le chapiteau des Arènes.

