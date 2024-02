CARNAVAL BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron, dimanche 10 mars 2024.

CARNAVAL BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron Hérault

L’APEEB organise son carnaval avec pour thème Marvel ou DC Comics (super héros et héroïnes) ! Enfilez votre plus beau déguisement et venez assister ensuite au jugement de M. Carnaval.

A 16h, un goûter vous sera offert.

L’APEEB organise son carnaval avec pour thème Marvel ou DC Comics (super héros et héroïnes) ! Enfilez votre plus beau déguisement et venez assister ensuite au jugement de M. Carnaval.

A 16h, un goûter vous sera offert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:30:00

fin : 2024-03-10

Esplanade François Mitterrand

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie

L’événement CARNAVAL BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2024-02-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE