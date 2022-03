Carnaval Bouc-Bel-Air, 30 avril 2022, Bouc-Bel-Air.

Carnaval Bouc-Bel-Air

2022-04-30 – 2022-04-30

Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône Bouc-Bel-Air

Chars, danseuses, animations, goûter et confettis seront bien évidemment de la partie. Cette année le Carnaval nous amène à Tahiti. Le départ du défilé se fera à 14h aux Terres Blanches. Boucaines, Boucains, enfilez votre plus beau déguisement et venez profiter de cet événement !

Pour cette édition 2022, participez et profitez du Carnaval sur le thème de Tahiti et de pleins d’autres animations sous le beau soleil de printemps !

+33 4 42 94 93 58 http://www.boucbelair.fr/

Bouc-Bel-Air

