Carnaval Bischoffsheim Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim

Carnaval Bischoffsheim, 25 février 2023, Bischoffsheim Bischoffsheim. Carnaval Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin

2023-02-25 19:00:00 – 2023-02-25 23:30:00 Bischoffsheim

Bas-Rhin Bischoffsheim EUR C’est le retour du carnaval à Bischoffsheim ! Le repas sera assuré par la boucherie De l’Art & du Cochon qui proposera son couscous Royal. La soirée sera animée par Loïc Fischer, membre de l’ Alsace DJ Team – ADJT, qui ne manquera pas de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit ! Venez nombreux passer une soirée mémorable dans vos plus beaux costumes ! Venez nombreux passer une soirée mémorable dans vos plus beaux costumes ! Soirée animée par Loïc Fischer, membre de l’ Alsace DJ Team – ADJT. +33 6 99 43 50 41 Bischoffsheim

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Bischoffsheim Autres Lieu Bischoffsheim Adresse Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin Ville Bischoffsheim Bischoffsheim lieuville Bischoffsheim Departement Bas-Rhin

Bischoffsheim Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bischoffsheim-bischoffsheim/

Carnaval Bischoffsheim 2023-02-25 was last modified: by Carnaval Bischoffsheim Bischoffsheim 25 février 2023 Bas-Rhin Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin Rue du stade Bischoffsheim Bas-Rhin

Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin