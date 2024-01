Carnaval Bigourdan de Tarbes au centre-ville Tarbes, samedi 2 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

Tarbes renoue avec les traditions et propose la 3ème édition du Carnaval Bigourdan !

Les équipes de Tarbes Tourisme, accompagnées de Cinthia Peyret, déléguée au Carnaval et du musicien Benjamin Bouyssou, ont travaillé au renouveau du Carnaval et invitent le public à venir rencontrer Esquivat, Roi du Carnaval, entouré de sa garde rapprochée et de sa cour Royale.

Attention au réveil des ours, le Printemps arrive…

Pensez à vous déguiser pour rejoindre le défilé et la cour du roi Esquivat !

AVANT LE CARNAVAL :

Libérez-vous grâce aux boîtes à CHEPICS* présentes chez les commerçants et partenaires !

* Les Chepics sont les problèmes, les contraintes, les ennuis, les contrariétés, les différends de la vie de tous les jours.

Ecrivez vos maux ou mots sur un papier et déposez-lez dans les boîtes à Chepics : lors de la crémation de Esquivat (Roi Carnaval), ils disparaîtront avec lui !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

– 14h – Place du Foirail : Rassemblement et départ du cortège vers 14h30

– 15h – Place de la Mairie : Animations musicales et bal traditionnel / Remise des clés par Monsieur le Maire au Roi Carnaval / Réveil et chasse des ours

– 17h – Square Maurice Trélut (derrière le Tribunal) : Arrestation du Roi Esquivat

– 17h15 – Place de la Mairie : Jugement, condamnation et crémation du Roi Esquivat

Dessin de l’affiche réalisé par des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art et de design des Pyrénées.

au centre-ville TARBES

