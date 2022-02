Carnaval Biarnés de la Vath-Vielha Nay, 5 mars 2022, Nay.

Carnaval Biarnés de la Vath-Vielha Nay

2022-03-05 16:00:00 – 2022-03-05 20:00:00

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay

EUR 0 0 Une manifestation populaire, intergénérationnelle, accessible à tous, qui met en valeur la culture et la langue locale à travers les danses, chants, la musique, le théâtre et la fête. Carnaval est un moment phare pour la culture traditionnelle et l’association met un point d’honneur à l’accessibilité pour tous de la fête et de la convivialité pour que tout le monde puisse y participer.

Une manifestation populaire, intergénérationnelle, accessible à tous, qui met en valeur la culture et la langue locale à travers les danses, chants, la musique, le théâtre et la fête. Carnaval est un moment phare pour la culture traditionnelle et l’association met un point d’honneur à l’accessibilité pour tous de la fête et de la convivialité pour que tout le monde puisse y participer.

Une manifestation populaire, intergénérationnelle, accessible à tous, qui met en valeur la culture et la langue locale à travers les danses, chants, la musique, le théâtre et la fête. Carnaval est un moment phare pour la culture traditionnelle et l’association met un point d’honneur à l’accessibilité pour tous de la fête et de la convivialité pour que tout le monde puisse y participer.

© Carnaval Vath Vielha

Nay

dernière mise à jour : 2022-02-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay