Loiret Beaune-la-Rolande L’AIPE de Beaune-la-Rolande, en partenariat avec la mairie, vous invite à participer au carnaval, pour un défilé costumé dans les rues de Beaune avec des confettis, bonbons…

Le départ se fait du parking de l’école jusqu’au champ de foire où Monsieur Carnaval sera brulé.

Une vente de gâteaux aura lieu.

aipebeaunelarolande@gmail.com ©AIPE Beaune-la-Rolande

