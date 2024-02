CARNAVAL BALA BALA Niderviller, samedi 16 mars 2024.

CARNAVAL BALA BALA Niderviller Moselle

Samedi

Le Diouk’s Band de Niderviller vous propose de participer à son grand bal masqué ! Sortez vos plus beaux déguisements !!! Il y aura 3 salles et 3 ambiances avec comme orchestre Déclic, Fa Si La Danser et DJ Kik du Nider-Groupe.

Il y aura sur place un bar à champagne, vestiaire et de la restauration.

Prévoir des espèces, la salle n’est pas équipée pour le paiement par carte bancaire.

La manifestation est interdite aux moins de 18 ans.Adultes

Début : 2024-03-16 20:11:00

fin : 2024-03-16 23:59:00

Complexe de salles Chemin noir

Niderviller 57565 Moselle Grand Est

