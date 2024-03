CARNAVAL « Bakannal an la ri » Quartier de l’ïle Martigues, samedi 13 avril 2024.

CARNAVAL « Bakannal an la ri » Les cultures créoles et du monde seront à l'honneur dans ce carnaval ! Samedi 13 avril, 14h00 Quartier de l'ïle Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

14h à 16h : village du carnaval – quartier de l’Île

16h : parade vers Ferrières

Final avec grand bal

Dans les quartiers dès le 26 mars

Cette année, la Ville de Martigues a souhaité renforcer la dimension chorégraphique et participative du carnaval en invitant la Cie Dife Kako (« Ca va chauffer » en créole dirigée par la chorégraphe Chantal Loïal) à intégrer les habitants et habitantes de Martigues dans la danse du carnaval.

En effet, cette compagnie dont le travail artistique est basé sur les danses afro-antillaises a envie de partager des danses et inviter les carnavaliers à les suivre pour faire de ce carnaval un grand moment festif et inclusif.

Les cultures créoles et du monde seront à l’honneur dans ce carnaval.

Un village sera organisé avec les partenaires de la Direction Education enfance et les différents partenaires du carnaval, centres sociaux et Maisons de quartiers, structures culturelles et associatives de la Ville… pour se mettre aux couleurs du carnaval et s’échauffer avant la parade.

Puis départ pour un défilé où la danse contaminera complices du carnaval et public … il n’y aura plus de spectateurs mais les personnes présentes se feront embarquer dans le sillage musical et plein d’énergie de la Cie Dife Kako et des autres groupes de musique présents.

À l’arrivée, un grand bal nous permettra de lâcher prise toutes et tous ensemble, comme un moment suspendu, vécus par toutes et tous, dans une douce folie libératrice.

Quartier de l'ïle L'île, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur