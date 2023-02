Carnaval avec le Club Ambiance, le Conseil Municipal des Jeunes et les Structures Enfance-Jeunesse de Carcans Carcans Catégories d’Évènement: Carcans

Gironde

Carnaval avec le Club Ambiance, le Conseil Municipal des Jeunes et les Structures Enfance-Jeunesse de Carcans, 22 mars 2023, Carcans . Carnaval avec le Club Ambiance, le Conseil Municipal des Jeunes et les Structures Enfance-Jeunesse de Carcans Carcans Gironde

2023-03-22 15:00:00 – 2023-03-22 17:00:00 Carcans

Gironde Au programme :

15h : rendez-vous Bugade

15h : départ défilé accompagné de l’association Club Ambiance (tous déguisés) passage par le rond point de l’Église, l’école de Carcans et terrain multisports

16h : devant la salle de la Bugade “On brûle Monsieur Carnaval”

