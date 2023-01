Carnaval avec fanfare Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Déambulation musicale avec la Fanfare Toto !

Ce spectacle musical est conçu comme une improvisation en décor naturel !

Puisant ses forces dans un répertoire éclectique, où se côtoient Jacques Tati, Ludwig Von Beethoven, Richard Galliano ou Sidney Bechet, la glorieuse fanfare saura vous surprendre par une fantaisie de l’instant quasiment instinctive !

Des boniments, des anicroches, de la poésie, des réclames et de nombreuses surprises !

Quoiqu’il arrive, et comme le dirait notre illustre aïeul Louis-Auguste Locomotive :

« Ce qu’ Art ne peut peut, Hasard achève ! » > De 13h à 14h : Concert avec la fanfare en front de neige secteur Aulian.

> De 18h à 19h : Déambulation en musique avec la fanfare au départ de l'Office de tourisme ot@luz.org +33 5 62 92 38 38

