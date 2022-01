Carnaval avec fanfare et spectacle de feu Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Carnaval avec fanfare et spectacle de feu Luz-Saint-Sauveur, 1 mars 2022, Luz-Saint-Sauveur. Carnaval avec fanfare et spectacle de feu Puis au village LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

2022-03-01 13:00:00 13:00:00 – 2022-03-01 19:30:00 19:30:00 Puis au village LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Pour le carnaval, la fanfare musicale Kar Ha Pistouill’ insuffle un esprit festif et joyeux sur le front de neige de la station et au village ! Prenez une grande louchée de surdos et de saxos, rajoutez une cuillerée de clarinettes et de trombones, relevez avec une pincée d’accordéons, saupoudrez de tambourins et de caisses claires, laissez fermenter puis dégustez une musique revisitant les pays de l’Est, l‟Afrique, l’Amérique Latine et la Bretagne! Kar Ha Pistouill‟, c‟est la batucabreizh du Goëlo, des musiciens qui mêlent énergie, amitié, bazar et fantaisie, pour une potion éclectique, joyeuse et détonante. Puis la compagnie des Lucyoles vous présente deux jongleurs et artisans du feu pour vous faire passer un moment féerique. De 13h à 14h : Concert avec la fanfare en front de neige secteur Aulian

De 18h à 19h : Déambulation en musique avec la fanfare au départ de l’Office de tourisme

A 19h : Spectacle de feu sur la Place Saint Clément +33 5 62 92 38 38 https://www.maisondelavallee.org/ Puis au village LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

