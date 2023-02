Carnaval aux Grottes de Presque Saint-Médard-de-Presque Saint-Médard-de-Presque Catégories d’Évènement: Lot

Lot Saint-Médard-de-Presque EUR Venez avec vos plus beaux déguisements fêter le Roi Carnaval aux Grottes de Presque. Beignets et chouquettes seront de la partie.

Entrée gratuite pour tous les enfants déguisés. GrottesdePresque

