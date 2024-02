Carnaval Audenge, samedi 23 mars 2024.

Carnaval Audenge Gironde

La ville d’Audenge vous donne rendez-vous le samedi 23 mars de 14h30 à 17h.

De 14h30 à 16h30 atelier maquillage

15h30 départ du cortège des chars et spectacles de danse

16h20 goûter offert par la ville

16h30 spectacles et animations par l’ALSH (magie, jonglage, chant, danse)

N’oubliez pas de vous vêtir de votre plus beau costume.

Emerveillement et surprises garantis ! .

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Parc Public

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Carnaval Audenge a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Coeur Bassin