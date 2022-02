Carnaval au Parc Animalier Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Gramat Lot Gramat EUR L’après-midi du mercredi 23 février, les enfants déguisés (jusqu’à 11 ans) pourront entrer au parc animalier gratuitement pour une partie de carnaval, dont le thème sera « les loups ».

Bonne humeur et plaisir garantis. +33 5 65 38 81 22 PARCANIMALIER

